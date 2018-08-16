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СКР: суд на два месяца арестовал мэра Оренбурга Евгения Арапова
16 августа 2018, 17:25 [ «Аргументы Недели» ]
Суд на два месяца арестовал мэра Оренбурга Евгения Арапова, задержанного по подозрению в получении взятки в крупном размере. Об аресте главы Оренбурга сообщает Следственный комитет.
По версии следствия, 19 мая 2018 года заместитель главы Оренбурга Геннадий Борисов, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с городским главой Араповым лично получил от генерального директора одной из коммерческих организаций взятку в сумме 600 тысяч рублей за общее покровительство и попустительство по службе в сфере строительства и реализации объектов недвижимости на территории города. По данным СКР, из полученных в качестве взятки денег 400 тысяч рублей причиталось Арапову.
В оренбургском управлении СКР отметили, что это преступление выявлено в рамках расследования уголовного дела в отношении Геннадия Борисова (ч. 6 ст. 290 УК РФ), уголовные дела соединены в одно производство. Арапову предъявлено обвинение. Чиновник вину не признает, от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.
Ленинский районный суд Оренбурга 16 августа удовлетворил ходатайство следственных органов СУ СКРФ по Оренбургской области об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Арапова.
По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств расследуемых преступлений. Расследование уголовного дела продолжается.
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