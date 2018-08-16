Фермерский комбайн подорвался на противопехотной мине под Антрацитом в ЛНР

Взрыв произошел поздно вечером накануне. Комбайн переезжал с одного поля на другое. Во время движения по грунтовке сельскохозяйственная машина своим правым колесом и наехала на боеприпас.

По факту происшествия пресс-служба МЧС официального Луганска сообщила: «На поле между селами Дьяково и Красный Октябрь подорвался комбайн "Полесье", принадлежащий частной агрофирме "Флинт"

У комбайна оторвало колесо и жатку. Взрывной волной повредило кабину водителя. Он также пострадал. К счастью, комбайнер отделался лишь легкими ранениями. Ему посекло лицо. Он сумел оказать сам себе первую помощь и обратился за помощью к медикам. Врачи диагностировали у пострадавшего минно-взрывную, а также закрытую черепно-мозговую травму, сопряженную с сотрясением головного мозга.

По словам специалистов, мина могла остаться после боевых действий. Взрывотехники регулярно очищают территории от взрывоопасных предметов. Однако не всегда удается разминировать опасные участки на сто процентов.