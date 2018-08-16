Турчак отметил успешную реализацию партпроектов «Единой России» в Севастополе

В Севастополе активно реализуются партийные проекты «Единой России» «Городская среда» и «Культура малой Родины». Об этом в ходе рабочей поездки в Крым заявил глава Генсовета политической организации Андрей Турчак.

Турчак отметил, что город федерального значения демонстрирует высокую динамику развития. По словам политика, за последние два года в Севастополе произошли поразительные изменения, которые, в частности, касаются сферы благоустройства.

Также секретарь Генсовета «Единой России» обратил внимание на успешность реализации партийных проектов в регионе. На программы «Городская среда» и «Культура малой Родины» были выделены большие деньги из федерального бюджета, эти средства пошли на реновацию городских пространств. В настоящее время решается вопрос о финансировании проектов на 2019-й и последующие годы, отметил Андрей Турчак.

Турчак добавил, что Севастополь станет участником нового партпроекта «Чистая страна», который затронет водоподготовку, водоотведение, обращение с жидкими и твердыми коммунальными отходами. Планируется, что параметры программы будут утверждены в октябре.

Ранее Андрей Турчак в рамках своего визита провел встречу с руководителем Республики Крым, членом Бюро Высшего совета «Единой России» Сергеем Аксеновым и секретарем регионального отделения партии Владимиром Константиновым, возглавляющим местный парламент. Также Турчак пообщался с командующим Черноморским флотом Александром Моисеевым и возложил цветы к Мемориалу героической обороны Севастополя 1941-1942 годов, сообщили в пресс-службе «Единой России».