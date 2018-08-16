В Подмосковье поставили памятник нерожденным детям

В деревне Голубое Солнечногорского района Подмосковья поставили памятник нерожденным детям. Он установлен у Дома причта и Центра помощи семье и детям. Памятник символизирует мать и ее дитя, которое не появилось на свет.

Как передает сайт Подмосковье сегодня, на памятнике изображена полупрозрачная детская фигура, которая протягивает руку к своей несостоявшейся матери. Мать застыла в покаянной позе на коленях. Настоятель Спасского храма поселка Андреевка, помощник Благочинного Солнечногорского округа отец Николай пояснил смысл памятника так: ребенок указывает матери на ошибку.