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Видеозапись помогла раскрыть кражу телефона в аэропорту

16 августа 2018, 15:05 [ «Аргументы Недели» ]

Видеозапись помогла раскрыть кражу телефона в аэропорту

История банальна и такова – парень поел в аэропортовском кафе и, то ли в туалет вдруг сразу заторопился, то ли еще куда, но оставил телефон на столе. Обнаружив пропажу, он метнулся обратно, но девайса не нашел и сколько не заглядывал в глубину глаз сотрудникам общепита, никаких следов своего средства связи там не заметил. И тогда парень написал заявление, мол, дорогая полиция, найди телефон, который украли. И полиция взялась за дело, пишут "Аргументы недели-Крым".

«Оперативные сотрудники транспортной полиции Крыма на причастность к совершению кражи проверили около 500 пассажиров и лиц технического персонала», – отчиталась пресс-служба ведомства.

500 человек проверили! И это если на каждого ушло даже по 5 минут, то 42 часа непрерывной работы! И всех ведь обыскивали небось – иначе как проверить на причастность?! Карманы выворачивали, в вещах рылись. И нашли!

Уборщица – женщина предпенсионного возраста – хотела видимо порадовать внучка нежданным подарочком, но счастье не случилось. «Женщина обратила внимание на лежащий на столике телефон и из корыстных побуждений похитила его», – зафиксировали бессердечные полицейские.

Уборщица, как сообщила пресс-служба, долго не признавала своей вины, но сдалась, увидев видеозапись.

Упс!

Оказывается, была видеозапись! А зачем тогда бессмысленные 42 часа работы транспортной полиции по шмону 500 пассажиров и лиц технического персонала? Зачем массовые унижения?

И как теперь гордиться победой, которую, как выяснилось, мог добыть один смекалистый полицейский за пять минут, а не группа оперативных сотрудников за 42 часа?

Это провал, господа!

 

Михаил Делягин о роли "общаков" в работе ЦБ

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