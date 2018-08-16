Волгоградская область: открыт сезон охоты на кабанов

В Вологодской области открыт сезон охоты на кабанов. Жители готовятся к охоте, ведь этих животных сейчас особенно много. Они разоряют поля и уничтожают посадки.

Как передает ОТР, жители деревни Прогресс уже перепробовали все известные им народные средства: ставили пугала, развешивали на заборах пустые консервные банки, посыпали кабаньи тропинки к полю табаком и порохом.

Однако на зверей эти меры влияния не оказывают. Подобная ситуация была в прошлом году – некоторые жители тогда остались зимой без картошки.