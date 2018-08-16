Жителей Подмосковья ожидают льготы
16 августа 2018, 14:32 [ «Аргументы Недели» ]
Как стало известно, жители Подмосковья старше 60 лет получили право бесплатно пользоваться общественным транспортом в Москве. Воспользоваться бесплатным проездом на автобусах, трамваях, троллейбусах и метро Москвы граждане смогут начиная с 1 сентября.
Количество людей, которым предоставят право бесплатного проезда, составит 1 370 375 человек. На обеспечение новой меры социальной поддержки собираются израсходовать 1,2 млрд рублей из бюджета Московской области. Об этом сообщает ОТР.
Как пишет сайт Подмосковье сегодня, в Московской области также появится единый оператор по хранению льготных и стационарных лекарств.
С созданием единого оператора намного упростится ведение учета, распределение и хранение лекарств, считают эксперты.
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