Жителей Подмосковья ожидают льготы

Как стало известно, жители Подмосковья старше 60 лет получили право бесплатно пользоваться общественным транспортом в Москве. Воспользоваться бесплатным проездом на автобусах, трамваях, троллейбусах и метро Москвы граждане смогут начиная с 1 сентября.

Количество людей, которым предоставят право бесплатного проезда, составит 1 370 375 человек. На обеспечение новой меры социальной поддержки собираются израсходовать 1,2 млрд рублей из бюджета Московской области. Об этом сообщает ОТР.

Как пишет сайт Подмосковье сегодня, в Московской области также появится единый оператор по хранению льготных и стационарных лекарств.

С созданием единого оператора намного упростится ведение учета, распределение и хранение лекарств, считают эксперты.