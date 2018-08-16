Владимир Соловьев заподозрил в сумасшествии назвавшего его «кисонькой» Доренко

Российские журналисты Сергей Доренко и Владимир Соловьев устроили публичную перепалку. СМИ полагают, что поводом для нее послужило недавнее заявление Доренко о своем коллеге.

В интервью одному из видеоблогеров сотрудник радиостанции «Говорит Москва» поведал, как Соловьев якобы хвастался тем, что к нему перешел статус главного «телекиллера» страны. Такое прозвище закрепилось за Сергеем Доренко в период его работы на ОРТ во второй половине 1990-х годов.

Некоторое время спустя Владимир Соловьев в эфире своей радиопрограммы высказал мнение, что коллеге не хватает тестостерона. Доренко в ответ разместил в Twitter запись, в которой назвал ведущего ВГТРК «хлопотливой тетенькой» и «кисонькой». Соловьев в комментарии к данному посту предположил, что его оппонент «совсем головой поехал».