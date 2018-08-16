Видео: адвокаты Януковича в киевском суде подрались с полицией

В четверг в Оболонском районном суде Киева, где рассматривается дело против бывшего президента Украины о госизмене, произошла потасовка между полицией и адвокатами экс-главы государства Виктора Януковича. Свидетель рассказал, что радикалы хотели заживо сжечь Януковича

Причиной конфликта стало то, что после перерыва юристов не пускали на заседание. Полиция отказывалась пропустить Виталия Сердюка и его коллег из частной адвокатской фирмы Aver Lex, что и привело к потасовке.

В свою очередь, адвокаты Виталий Сердюк и Игорь Федоренко пытались помешать пройти в зал госадвокату Юрию Рябоволу, которому полиция должна была обеспечить участие в заседании по поручению суда.

По словам Сердюка, его клиент "написал заявление об отказе от услуг Юрия Рябовола": "Он не имеет права его защищать", - подчеркнул юрист. Сам Рябовол заявление поддержал, поскольку дело "не соответствует нормам закона".