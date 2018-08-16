Украинские минометчики подорвались на собственных минах

Один погиб трое ранены. Таков результат происшествия на позициях украинской армии, о котором сообщили представители военного командования Донецкой народной республики.

Гибель и ранения украинских военнослужащих были зафиксированы минувшей ночью на окопах 503 батальона 36 бригады морской пехоты. Минометчики обстреливали позиции армии ДНР. В момент одного из выстрелов мина в канале орудия произошел разрыв снаряда. Сам стрелок погиб. Ранения получили находящиеся рядом военнослужащие.

По предварительным данным причиной происшествия стала неисправность боеприпаса. Некоторое время назад на складах 36 бригады морской пехоты ВМСУ была проверка. Инспекторы отметили всевозможные нарушения. Согласно акту проверки выводами стало предположение возможного выхода из строя хранящихся на складе боеприпасов.

После подрыва мины в канале ствола орудия украинское командование попыталось скрыть потери. Украинские офицеры попытались спровоцировать ДНР на открытие огня и отдали устный приказ об обстреле позиций армии ДНР.

Сегодня ночью украинская армия трижды обстреливала территорию ДНР. В зоне поражения оказались населенные пункты Доломитное, Ленинское, Саханка.