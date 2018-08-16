С 2011 года в столице было построено более 300 школ и детских садов
16 августа 2018, 13:14 [ «Аргументы Недели» ]
С 2011 года в Москве было построено более 300 новых школ и детских садов. Также в этом году зачисление в детские сады ведется с двух с половиной лет.
Недавно было открыто новое здание школы №1542 в районе Солнцево. В Москве сейчас идёт капитальный ремонт и оборудование детских садов, школ, а также спортивных площадок. В районе Солнцево введена современная школа на 500 мест. Об этом пишет НСН.
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