В диалоге с родителями особенных детей

На актуальные вопросы по обеспечению техническими средствами реабилитации и санаторно-курортным лечением детей с ограниченными возможностями здоровья ответил управляющий отделением Павел Гладких. «На практике процесс закупки технических средств реабилитации – довольно продолжительный. При этом важно понимать, что все закупки проводятся в строгом соответствии с законодательством, - отмечает Павел Гладких. – Поэтому Министерством труда и соцзащиты как альтернатива закупки рассматривается возможность введения сертификата на приобретение тех или иных средств. Такая практика уже существует в отдельных регионах и зарекомендовала себя положительно».

Другой распространенный способ обеспечения – это самостоятельная покупка инвалидами изделий за собственные денежные средства и подача заявления в отделение Фонда на компенсацию. По словам Павла Гладких, для подачи заявления нет необходимости приезжать в отделение Фонда. Это можно сделать по месту жительства, в том числе через МФЦ. Волгоградскому отделению Фонда в 2018 году на выплату компенсаций выделено 88 млн рублей, всего же в текущем году на обеспечение инвалидов, в том числе и детей, средствами реабилитации запланировано 367 млн рублей (в 2017 году – 311 млн рублей).

Поднимали вопрос и предоставления санаторно-курортного лечения. В 2018 году Волгоградским отделением Фонда закуплено 468 путевок для детей-инвалидов с сопровождающими, причем все путевки предоставлены на период летнего сезона.

В результате встречи принято решение подписать между отделением Фонда и обществом родителей детей-инвалидов соглашение о взаимодействии, совместно с обществом проводить экспертизу качества поставляемых технических средств реабилитации для детей-инвалидов, а также оперативно решать другие вопросы.