ВгАЗ завершил строительство объектов к запуску производства анодов

В ходе реализации проекта была проведена реконструкция отделения обжига, цеха анодной массы и прокалочного отделения. Построены смесильно-прессовое, обжиговое, котельное, турбинное отделения, смонтированы газоочистные установки, созданы необходимые объекты инфраструктуры.

«РУСАЛ на протяжении последних десяти лет является генератором и разработчиком инновационных технологий в сфере производства алюминия, направленных, в том числе, и на повышение сырьевой безопасности компании. На сегодняшний день на базе ВгАЗа создается современное, энергоэффективное и экологически чистое производство обожжённых анодных блоков, не имеющее аналогов в стране, которое является частью этой стратегии», - отметил технический директор ОК РУСАЛ Виктор Манн.

При реализации проекта были разработаны оригинальные технические решения с максимальным использованием существующих объектов и инфраструктуры предприятия. Так, в корпусе электролиза была построена печь для обжига анодов, в прокалочном комплексе благодаря уникальным технологичным решениям налажено производство прокаленного кокса КЭП-2 с увеличением производительности печи на 25%. Кроме того, проведена модернизация существующей газоочистки электролизного производства для очистки отходящих газов печи обжига анодов. Для обеспечения максимальной энергоэффективности работы комплекса была разработана система по утилизации тепла прокалочного отделения с дополнительной выработкой тепловой и электроэнергии. Все проектные решения обеспечивают максимальную экологичность будущего производства.

«Организация нового производства на ВгАЗе с выпуском необходимой для функционирования алюминиевых заводов России конкурентоспособной продукции – это значительный вклад в повышение конкурентоспособности российского бизнеса на внутреннем и внешнем рынках, и серьезный стимул для дальнейшего развития экономики региона» - прокомментировал Заместитель губернатора Волгоградской области - Председатель комитета промышленности и торговли Роман Беков.

Окончание реализации проекта запланировано на осень этого года. Объем производства - 104 тыс. тонн обожженных анодных блоков в год.