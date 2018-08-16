//Новости партнеров
//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Как лидер "Ленинграда" Шнуров отметил развод с Матильдой
- Певица Мадонна отмечает 60-летний юбилей
- Матильда Шнурова продемонстрировала в сети свидетельство о расторжении брака
- Взрослая дочь Петросяна о разводе отца: "В личную жизнь друг друга мы не лезем"
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//Общество 13+
ВгАЗ завершил строительство объектов к запуску производства анодов
16 августа 2018, 15:26 [ «Аргументы Недели. Волгоград» ]
В ходе реализации проекта была проведена реконструкция отделения обжига, цеха анодной массы и прокалочного отделения. Построены смесильно-прессовое, обжиговое, котельное, турбинное отделения, смонтированы газоочистные установки, созданы необходимые объекты инфраструктуры.
«РУСАЛ на протяжении последних десяти лет является генератором и разработчиком инновационных технологий в сфере производства алюминия, направленных, в том числе, и на повышение сырьевой безопасности компании. На сегодняшний день на базе ВгАЗа создается современное, энергоэффективное и экологически чистое производство обожжённых анодных блоков, не имеющее аналогов в стране, которое является частью этой стратегии», - отметил технический директор ОК РУСАЛ Виктор Манн.
При реализации проекта были разработаны оригинальные технические решения с максимальным использованием существующих объектов и инфраструктуры предприятия. Так, в корпусе электролиза была построена печь для обжига анодов, в прокалочном комплексе благодаря уникальным технологичным решениям налажено производство прокаленного кокса КЭП-2 с увеличением производительности печи на 25%. Кроме того, проведена модернизация существующей газоочистки электролизного производства для очистки отходящих газов печи обжига анодов. Для обеспечения максимальной энергоэффективности работы комплекса была разработана система по утилизации тепла прокалочного отделения с дополнительной выработкой тепловой и электроэнергии. Все проектные решения обеспечивают максимальную экологичность будущего производства.
«Организация нового производства на ВгАЗе с выпуском необходимой для функционирования алюминиевых заводов России конкурентоспособной продукции – это значительный вклад в повышение конкурентоспособности российского бизнеса на внутреннем и внешнем рынках, и серьезный стимул для дальнейшего развития экономики региона» - прокомментировал Заместитель губернатора Волгоградской области - Председатель комитета промышленности и торговли Роман Беков.
Окончание реализации проекта запланировано на осень этого года. Объем производства - 104 тыс. тонн обожженных анодных блоков в год.
Михаил Делягин о роли "общаков" в работе ЦБ
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
ВгАЗ завершил строительство объектов к запуску производства анодов 15:26
Корзина, картина, картонка в составе сборного груза 03.08 10:19
Улица Советская, она же Пархоменко 01.08 16:26
Мы наш, мы новый мир благоустроим 01.08 16:25
Театральный сезон в Волгограде откроется «Большими гастролями» 01.08 16:24
//Новости МирТесен
Автомобиль как средство реабилитации 26.07 12:45
Место встречи 25.07 16:37
В приоритете – безопасность детей 25.07 16:16
//Новости Гнездо.ру
Благоустройство визитных карточек 25.07 16:14
Если расти, то вместе 25.07 16:13
С вызовом Чемпионата мира справились 25.07 16:13
//Новости Redtram
В Волгограде появится сенсорный сад 19.07 13:52
Ливень без ливнёвок 18.07 15:33
«Высшая лига» волгоградских металлургов 18.07 15:32
//Новости ADWILE
С кухонь – на площади и стадионы 18.07 15:31
Программа стажировок открываети карьерные перспективы в крупнейшей компании 18.07 13:58
430 тысяч средств реабилитации поступили в Волгоград 17.07 10:49
Все – на матчи! 11.07 16:53
Волгоградский алюминиевый завод – на первом месте по работе с персоналом 11.07 16:51
Концессионное колесо 11.07 16:47
//Новости партнеров
Волгоградский скоростной стал беспересадочным 11.07 16:46
ВгАЗ готовится к запуску новых производственных мощностей 10.07 10:58
Чтобы молодость знала, чтобы старость могла 04.07 16:17
"Лететье" справился: И осталась в волгоградском небе светлая полоска 04.07 16:15
Учиться и ещё раз учиться, чтобы не дать себя обмануть 27.06 17:16