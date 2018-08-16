Москвич застрелил родителей жены
16 августа 2018, 12:53 [ «Аргументы Недели» ]
Стало известно, что после очередной ссоры москвичка ушла от мужа, после чего вернулась, но была со своими родителями. Муж застрелил ее мать и отца и сам покончил с собой.
Мужчина хотел застрелить супругу, однако родители спрятали дочь за собой. Мужчина застрелил тёщу, серьёзно ранил тестя, а после умер сам. Его жена успела убежать. Об этом пишет NEWS.ru
Как сообщает Ридус, перед этим мужчина поругался с женой, она уехала к своим родителям. Сегодня утром она вернулась домой, вместе с ней приехали мать и отец.
Возбуждено уголовное дело.
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