Москвич застрелил родителей жены

Стало известно, что после очередной ссоры москвичка ушла от мужа, после чего вернулась, но была со своими родителями. Муж застрелил ее мать и отца и сам покончил с собой.

Мужчина хотел застрелить супругу, однако родители спрятали дочь за собой. Мужчина застрелил тёщу, серьёзно ранил тестя, а после умер сам. Его жена успела убежать. Об этом пишет NEWS.ru

Как сообщает Ридус, перед этим мужчина поругался с женой, она уехала к своим родителям. Сегодня утром она вернулась домой, вместе с ней приехали мать и отец.

Возбуждено уголовное дело.