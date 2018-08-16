«Сбербанк» подал в суд на «Кока-Колу»

Как стало известно, «Сбербанк» подал в Арбитражный суд Нижегородской области иск к российской структуре производителя напитков Coca-Cola - ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия». Сумма исковых требований составляет более 431,3 млн рублей.

Подробности рассматривания дела не раскрываются. Об этом сообщает НСН.

Напоминаем, что впервые Coca-Cola, а вместе с ней и Fanta попали в СССР в качестве официальных напитков московской Олимпиады 1980 года.