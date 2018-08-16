Крым откроет паромную линию в Турцию

В Крыму сообщили, что намерены открыть регулярную паромную переправу в Турцию уже в этом году. Переговоры с экспедитором грузов уже проведены, осталось уточнить порты назначения парома.

«Переговоры с экспедитором грузов проведены. Порты, которые будут задействованы в будущей паромной линии, сообщим дополнительно», - рассказал генеральный директор Крымских морских портов Алексей Волков.

Он также уточнил, что, согласно планам, паромная линия регулярного сообщения между Крымом и Турцией будет запущена уже осенью нынешнего года, сообщает РИА Новости.