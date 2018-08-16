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США планирует атаковать Донбасс химоружием?
16 августа 2018, 11:30 [«Аргументы Недели», Сергей СРЕДА ]
Украинские Силы спецопераций под руководством американских инструкторов готовят теракт с применением радиоактивных материалов. Об этом сообщили хакеры Киберберкута, которые опубликовали снимки секретных документов.
Руководство операцией осуществляет американец Эрик Принс. Он известен как основатель скандально известной частной военной компании Blackwater. Сейчас она называется Academi. Техническое исполнение поручено диверсионной группе украинских сил спецопераций. Сейчас она проходит обучение в 142 учебно-тренировочном центре, который находится в Бердичеве Житомирской области. Тренерами стали 14 американских инструкторов.
Судя по документам, диверсанты собираются заразить радиоактивными отходами воду в канале, по которому поступает вода из Северского Донца. Они уже получили контейнер с радиоактивными веществами из могильника «Вакуленчук», который также располагается в Житомирской области. Хакеры опубликовали акт передачи опасных веществ Игорю Луневу. Это командующий Силами специальных операций.
Планирующийся украинскими силами специальных операций теракт может стать причиной настоящей катастрофы. В зоне поражения окажутся крупные населенные пункты в числе которых входит Мариуполь, Красноармейск. Эти города находятся на подконтрольной Украине территории. По данным хакеров Киберберкута, официальный Киев планирует обвинить в отравлении воды Донецкую народную республику.
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