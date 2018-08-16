Александр Рар: В плане пиара Россия проигрывает

Александр Рар, научный директор Германо-российского форума, заместитель председателя Совета российской экономики в Германии, почётный профессор МГИМО: Когда Россия начинала применять силу, то в Европе сразу начинали дрожать, а вот если ваша страна хочет заниматься серьезными гешефтами и бизнесом на Западе, то нужно психологически проникать в западный мир и не рассматривать весь европейский рынок как базар.

Чтобы добиться доверия партнеров, вашей стране нужно затрачивать много энергии, средств и желания, а не только предлагать деньги и покупать. В плане пиара Россия пока, к сожалению, проигрывает...