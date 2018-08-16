«Урал мастеровой» соберет мастеров со всей России

В сентябре в столице Южного Урала пройдет VI Всероссийский конкурс мастеров традиционных ремесел и народных художественных промыслов. Площадкой для проведения конкурса станет выставочный зал Союза художников.

8 сентября в 10.30 здесь состоится торжественное открытие конкурса, а затем развернется настоящая битва мастеров. Они будут соревноваться в 11 номинациях: роспись по металлу и дереву, резьба по дереву, ручное ткачество на горизонтальном стане, плетение из лозы, художественная обработка бересты, ручная вышивка, лоскутное шитье, текстильная кукла, кружевоплетение, гончарство, печать по ткани.

9 сентября, в воскресенье, состоится командное первенство. Команда из трех человек от каждого субъекта Российской Федерации, участвующего в конкурсе, будет соревноваться в мастерстве, выполняя задание на тему «Цветы, круги, звезды». Номинации: ручное ткачество, ручное вязание и лоскутное шитье. 75 мастеров примут участие в индивидуальном первенстве, 18 – в командном. Будут представлены десять регионов России: Тюменская, Курганская, Нижегородская, Кировская, Омская, Свердловская, Челябинская области, Пермский край, республики Башкортостан и Удмуртия. На конкурсных площадках развернутся 20 интерактивных композиций, пройдут 20 мастер-классов по народному художественному творчеству.

- «Урал мастеровой» - это площадка, где формируется, действует и живет профессиональное сообщество мастеров, которые отвечают за сохранение и преумножение богатейшего наследия наших предков, - говорит Оксана Громова, директор Челябинского центра народного творчества. – Конкурс стал частью культурной жизни нашего региона, дает мастерам возможность продемонстрировать свои навыки и достижения, собирает вместе людей неравнодушных к традиционному народному творчеству и является школой мастерства для участников и зрителей.

Что касается зрителей, то их ждет интереснейшее погружение в мир народных промыслов, мастер-классы, выставка-ярмарка изделий традиционных ремесел и народных художественных промыслов. В концертной программе примут участие коллективы народного творчества Челябинской области.

Справка

Всероссийский конкурс «Урал мастеровой» проходит в Челябинске один раз в два года.

Учредители и организаторы конкурса: Министерство культуры Российской Федерации; ФГУК «Государственный Российский Дом народного творчества»; Министерство культуры Челябинской области; ОГБУК «Челябинский государственный центр народного творчества».

Цели конкурса: сохранение культурного наследия Российской Федерации; выявление и поддержка талантливых мастеров, работающих в сфере народных художественных промыслов и традиционных ремесел; пропаганда материальной художественной культуры региона, формирование эстетических вкусов населения на основе традиционной народной культуры; формирование положительного имиджа региона.