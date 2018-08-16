//Новости партнеров
//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Певица Мадонна отмечает 60-летний юбилей
- Матильда Шнурова продемонстрировала в сети свидетельство о расторжении брака
- Взрослая дочь Петросяна о разводе отца: "В личную жизнь друг друга мы не лезем"
- Василий Уткин комментировал один матч на ЧМ за 783 тысячи. Он решил,что это мало
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//Общество 13+
В посольстве РФ напомнили о годовщине интервенции США
16 августа 2018, 11:36 [ «Аргументы Недели» ]
Посольство России в США напомнило о столетней годовщине американской интервенции в Россию. В августе 1918 года американские войска высадились во Владивостоке, чтобы взять его под свой контроль.
«Ровно сто лет назад, в 1918 году, Госдепартамент США официально объявил о разрыве дипломатических отношений с Россией, после чего американцы высадились во Владивостоке. Это ознаменовало начало полномасштабной интервенции стран Антанты в уже охваченную Гражданской войной Россию», - сообщило российское дипломатическое представительство в фейсбуке.
Поводом для вторжения стало перемирие с Германией, заключенное Советской Россией сразу после Октябрьской революции. Фактически оно означало выход России из Первой мировой войны. Страны Антанты восприняли это буквально в штыки. В декабре 1917 года они подписали соглашение о разграничении зон интересов на территории бывшей Российской империи. К зоне Великобритании отходили Кавказ и казачьи области, к зоне Франции – Бессарабия, Крым и Украина, а США и Япония делили между собой Дальний Восток и Сибирь.
Американские интервенты вывозили с Дальнего Востока лес, пушнину, золото и вообще все, что имело какую-то ценность. С местным населением тоже не церемонились. Из-за их зверств многие крестьяне, поначалу не поддержавшие Советскую власть, в конечном итоге восстали и перешли на сторону партизан. Американский контингент провел на Дальнем Востоке 19 месяцев, потеряв за это время убитыми более 200 военнослужащих.
Михаил Делягин о роли "общаков" в работе ЦБ
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
//Политика
//В мире
//Новости Гнездо.ру
//Армия
//Новости ADWILE
//Новости МирТесен
//В мире
//Общество
//Общество
//Новости партнеров
//В мире
В Германии развенчали надежды Украины на помощь НАТО в Азовском море
//Здоровье
"Завтрак съешь сам": ученые доказали пользу утреннего приема пищи
//В мире
//Общество
Владимир Путин и Ким Чен Ын обнимутся как братья
//Новости СМИ2
//Общество
//Общество
//В мире
Экипаж "Механика Погодина" опасается силового захвата в Херсоне
//Новости Redtram
//Культура
//Общество
//Общество
Предложение Белоусова об изъятии сверхдоходов - следование примеру Венесуэлы?
//В мире
Названы причины невозможности блицкрига киевских силовиков против ДНР и ЛНР
//Общество
//Политика
Трамп заблокировал экс-главе ЦРУ доступ к секретной информации
//Наука
//Туризм
На бархатный сезон "горящих туров" в Турцию туроператоры не предложат
Китайцы поняли, что Вашингтон не оставит их в покое
В США испугались, что на «Армату» установят лазер и рельсотрон