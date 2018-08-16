В посольстве РФ напомнили о годовщине интервенции США

Посольство России в США напомнило о столетней годовщине американской интервенции в Россию. В августе 1918 года американские войска высадились во Владивостоке, чтобы взять его под свой контроль.

«Ровно сто лет назад, в 1918 году, Госдепартамент США официально объявил о разрыве дипломатических отношений с Россией, после чего американцы высадились во Владивостоке. Это ознаменовало начало полномасштабной интервенции стран Антанты в уже охваченную Гражданской войной Россию», - сообщило российское дипломатическое представительство в фейсбуке.

Поводом для вторжения стало перемирие с Германией, заключенное Советской Россией сразу после Октябрьской революции. Фактически оно означало выход России из Первой мировой войны. Страны Антанты восприняли это буквально в штыки. В декабре 1917 года они подписали соглашение о разграничении зон интересов на территории бывшей Российской империи. К зоне Великобритании отходили Кавказ и казачьи области, к зоне Франции – Бессарабия, Крым и Украина, а США и Япония делили между собой Дальний Восток и Сибирь.

Американские интервенты вывозили с Дальнего Востока лес, пушнину, золото и вообще все, что имело какую-то ценность. С местным населением тоже не церемонились. Из-за их зверств многие крестьяне, поначалу не поддержавшие Советскую власть, в конечном итоге восстали и перешли на сторону партизан. Американский контингент провел на Дальнем Востоке 19 месяцев, потеряв за это время убитыми более 200 военнослужащих.