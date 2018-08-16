Усть-Катавские пенсионеры совершили восхождение на гору Зюраткуль
16 августа 2018, 09:50 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
В спортклубе для людей пенсионного возраста «Ветеран» некогда скучать. Прошло всего пара недель после покорения реки Юрюзань, как активисты вновь собрались в поход – теперь уже на вершину Зюраткуля.
В Минсоцотношений Южного Урала рассказали, что активисты взяли с собой внуков. Они прошли 12 километров и остановились перед вершиной. Восемь самых смелых сумели покорить гору.
Как рассказали участники похода, мероприятие заняло в целом пять часов, и это отличный показатель для пенсионеров, возраст которых перевалил за 65 лет. Немаловажно, что в регионе при поддержке губернатора активно развивается местный туризм. Люди старшего возраста записываются в тренажерки, клубы здоровья, плавательные бассейны, а также творческие мастерские и классы по повышению компьютерной грамотности.
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