Усть-Катавские пенсионеры совершили восхождение на гору Зюраткуль

В спортклубе для людей пенсионного возраста «Ветеран» некогда скучать. Прошло всего пара недель после покорения реки Юрюзань, как активисты вновь собрались в поход – теперь уже на вершину Зюраткуля.

В Минсоцотношений Южного Урала рассказали, что активисты взяли с собой внуков. Они прошли 12 километров и остановились перед вершиной. Восемь самых смелых сумели покорить гору.

Как рассказали участники похода, мероприятие заняло в целом пять часов, и это отличный показатель для пенсионеров, возраст которых перевалил за 65 лет. Немаловажно, что в регионе при поддержке губернатора активно развивается местный туризм. Люди старшего возраста записываются в тренажерки, клубы здоровья, плавательные бассейны, а также творческие мастерские и классы по повышению компьютерной грамотности.