Беременна ли Меган Маркл? Эксперты нашли способ узнать

После свадьбы британского принца Гарри и Меган Маркл поклонники с нетерпением ожидают новостей, что герцогиня Сассекская ждет наследника, а эксперты ищут намеки на ее интересное положение.

Недавно Меган Маркл разочаровала нетерпеливых поклонников, выпив шампанского с принцем Гарри. «Значит, не беременна», - вздохнули поклонники и продолжили ждать новостей. Эксперты подсказали, что может стать явным намеком на интересное положение герцогини Сассекской.

Дело в том, что мать Меган Маркл – темнокожая. Поэтому от природы волосы у Меган сильно вьются, и она, как считают эксперты, использует кератин для выпрямления волос. А беременным эта процедура противопоказана.

«Когда она забеременеет, она больше не сможет использовать эти средства. Если мы увидим, что Меган стала носить кудри – это может быть ключевым знаком, указывающим на ее беременность», - пояснила специалист по этикету Мика Мейер.

Так что до объявления официальных новостей следите за прической герцогини Сассекской, рекомендует «Телепрограмма».