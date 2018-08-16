Российские космонавты задержались в открытом космосе
16 августа 2018, 09:23 [ «Аргументы Недели» ]
Из-за возникших сложностей в прокладке кабелей за бортом Международной космической станции российские космонавты провели в открытом космосе на полтора часа больше, чем планировалось.
Космонавты Олег Артемьев и Сергей Прокопьев должны были выполнить ряд задач на поверхности МКС. Перед выходом расчетное время их работы составляло 6 часов 10 минут. Но из-за задержки, возникшей при прокладке кабелей, они провели в открытом космосе 7 часов 46 минут.
«Задержка главным образом возникла при прокладке кабелей. Им нужно было проложить достаточно длинную кабельную трассу. Прокладка кабелей – это всегда сложная работа. Снаружи МКС уже довольно много кабелей. Космонавтам нужно и перемещаться, и страховаться, и прокладывать кабели, и приводить их в порядок», - пояснил руководитель летно-космического центра Александр Калери.
Из-за того, что прокладка кабелей для экспериментальной аппаратуры заняла больше времени, чем планировалось, космонавтам пришлось отказаться от выполнения оставшихся задач. Они не успели демонтировать два отработавших экспериментальных блока, сообщает РИА Новости.
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