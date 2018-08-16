Гартунг против Большакова: журналист намерен обжаловать приговор
16 августа 2018, 08:42 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
Пять тысяч рублей штрафа присудил челябинский суд журналисту Павлу Большакову. Напомним, что исковое заявление на него подал депутат Госдумы Валерий Гартунг за информацию о сотрудничестве с чеченскими боевиками, которая была напечатана в газете «Возрождение Урала».
Изначально парламентарий требовал компенсацию морального ущерба в размере 1 миллиона рублей. Для освещения решения суда он пригласил сразу несколько федеральных СМИ, однако сенсации не вышло. Отметим, что журналист не признал своей вины и будет обжаловать этот приговор.
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