Гартунг против Большакова: журналист намерен обжаловать приговор

Пять тысяч рублей штрафа присудил челябинский суд журналисту Павлу Большакову. Напомним, что исковое заявление на него подал депутат Госдумы Валерий Гартунг за информацию о сотрудничестве с чеченскими боевиками, которая была напечатана в газете «Возрождение Урала».

Изначально парламентарий требовал компенсацию морального ущерба в размере 1 миллиона рублей. Для освещения решения суда он пригласил сразу несколько федеральных СМИ, однако сенсации не вышло. Отметим, что журналист не признал своей вины и будет обжаловать этот приговор.