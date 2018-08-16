Васильева выступает против введения единой формы в школах РФ
16 августа 2018, 08:34 [ «Аргументы Недели» ]
Глава Министерства просвещения России Ольга Васильева заявила, что по определенному ряду причин не считает введение единой формы в российских школах необходимостью.
Как сообщает ФБА "Экономика сегодня", министр заявила, что сейчас почти в каждой российской школе уже имеется своя форма, а таких учебных заведений, в которых она до сих пор не введена, в стране практически нет.
Соответственно, думать о введении единой формы сейчас не следует. Кроме того, Васильева также глубоко убеждена, что школьная форма определенно не должна стоить дорого.
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