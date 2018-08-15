В Уфе с начала августа пропали три девушки. 13-летнюю Лизу Баженову, 15-летнюю Арину Галимову и 15-летнюю Ангелину Резяпову разыскивает полиция Башкортостана. Елизавета Баженова 4 августа вышла из дома и домой не вернулась.

На связь подросток не выходит. Приметы Лизы: на вид 14-15 лет, рост 165 сантиметров, темные волосы. На момент пропажи была одета в черную юбку ниже колен, светлую футболку, замшевые балетки бордового цвета, с собой была светлая сумка.

9 августа 15-летняя Арина Галимова ушла из дома и на связь больше не выходила. Приметы Арины: на вид 17 лет, среднего телосложения, рост примерно 165 сантиметров. Пропавшая была одета в белую толстовку с капюшоном, серые спортивные штаны с надписью на левой стороне белого цвета, спортивный топ бирюзово-черного цвета, с собой была тканевая поясная сумка темно-зеленого цвета.

15-летняя Ангелина Резяпова 11 августа пропала из приюта. Приметы Ангнелины: на вид 15-16 лет, худощавое телосложение, темные волосы. Ангелина покинула приют самовольно. Была одета в синие джинсовые шорты, футболку кораллового цвета и красные шлепанцы.

Информация о пропавших юных жительницах Уфы размещена на сайте республиканского управления МВД.