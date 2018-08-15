В аэропортах Москвы из-за грозы и ливня задержаны десятки рейсов
15 августа 2018, 21:26 [ «Аргументы Недели» ]
В московских аэропортах в среду, 15 августа, из-за резкого ухудшения погодных условий задержаны и отменены десятки рейсов. Тучи надвинулись на Москву утром. А вечером началась гроза. Дождь лил стеной. По данным онлайн-портала "Яндекс.Расписание", в аэропорту "Внуково" задержано 10 рейсов и один отменён, в аэропорту "Домодедово" — семь рейсов задержано, 2 отменено; в "Шереметьево" задержано 14 рейсов.
МЧС предупреждало от ухудшении погоды а Москве 15 августа. Росгидромет выпускал сообщение, что дождь местами будет очень сильный, гроза, порывы ветра во время грозы могут достигать 17-22 метров в секунду.
Из-за ливня в Москве осложнилось движение автомобилей, образовались пробки.
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