В Минвостокразвития открестились от ролика о "поросёнке-хабаровчанице"
15 августа 2018, 20:39 [ «Аргументы Недели» ]
В Минвостокразвития открестились от ролика о "поросёнке-хабаровчанице", который обсуждают сети. Ролик о поросёнке, решившем переехать в Хабаровский край и заняться там бизнесом, появился в паблике "Хабаровск, ты не поверишь!" и на нескольких каналах YouTube.
Поросёнок рассказывает, что в Петербурге или в Москве он жить не хочет, так как в столицах слишком много людей и не совсем подходящий климат. Он решился переехать в Хабаровск, получить гектар земли и открыть своё дело. Предприниматель зарегистрировал ОАО "Поросята". Поросёнок-бизнесмен в ролике катается по полю на синем тракторе с прицепом.
Пользователи увидели в этой детали отсылку к мему про поросёнка Петра, который на красном тракторе уезжал из России.
Автор ролика неизвестен, как и его назначение.
СМИ выдвинули версию, что ролик может быть работой пиарщиков нового министра по развитию Дальнего Востока Александра Козлова из-за рекламы "дальневосточного гектара". В пресс-службе Минвостокразвития эту информацию опровергли, - передаёт радиостанция "Говорит Москва".
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