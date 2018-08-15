В Минвостокразвития открестились от ролика о "поросёнке-хабаровчанице", который обсуждают сети. Ролик о поросёнке, решившем переехать в Хабаровский край и заняться там бизнесом, появился в паблике "Хабаровск, ты не поверишь!" и на нескольких каналах YouTube.

Поросёнок рассказывает, что в Петербурге или в Москве он жить не хочет, так как в столицах слишком много людей и не совсем подходящий климат. Он решился переехать в Хабаровск, получить гектар земли и открыть своё дело. Предприниматель зарегистрировал ОАО "Поросята". Поросёнок-бизнесмен в ролике катается по полю на синем тракторе с прицепом.

Пользователи увидели в этой детали отсылку к мему про поросёнка Петра, который на красном тракторе уезжал из России.

Автор ролика неизвестен, как и его назначение.

СМИ выдвинули версию, что ролик может быть работой пиарщиков нового министра по развитию Дальнего Востока Александра Козлова из-за рекламы "дальневосточного гектара". В пресс-службе Минвостокразвития эту информацию опровергли, - передаёт радиостанция "Говорит Москва".