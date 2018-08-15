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Тарифы ЖКХ должны прекратить повышаться
15 августа 2018, 20:30 [ «Аргументы Недели» ]
Министерство экономического развития России предложило поднять тарифы на жилищно-коммунальные услуги дважды в следующем году. Как говорят эксперты, с 1 января тарифы будут подняты на 1,7%, а с 1 июля - еще на 2,4%.
По мнению специалистов, это увеличит нагрузку на бюджеты. Рост коммунальных платежей приводит к тому, что большее число граждан попадает под субсидии, льготы и адресную помощь. Нужно будет соблюдать баланс, иначе может получиться, что нагрузка для субъектов РФ вырастет слишком сильно. Об этом сообщает НСН.
Также НСН пишет, что власти полагают якобы россияне способны платить по счетам, если им постоянно повышать тарифы, однако это довольно странное предположение.
Тарифы, по мнению экспертов, должны прекратить повышаться.
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