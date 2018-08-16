Предложение Белоусова об изъятии сверхдоходов - следование примеру Венесуэлы?

Помощник президента по экономике Белоусов в своем письме Владимиру Путину предложил изъять 513,66 млрд рублей сверхдоходов у 14 металлургических, химических и нефтехимических компаний, которые те получили за счет изменения «внешней рыночной конъюнктуры». По словам Белоусова, необходимо выравнять рентабельность этих компаний c помощью увеличения налоговой нагрузки, вследствие чего «потенциальные дополнительные доходы бюджета могут составить до 0,5 трлн рублей ежегодно».

На данный момент известно, что вследствие появления этого письма совокупное состояние 11 российских миллиардеров сократилось на $3,1 млрд. В особенности пострадало состояние таких бизнесменов, как Владимир Лисин, Виктор Рашников, Алексей Мордашов, Роман Абрамович и Владимир Потанин. «Целесообразно создать механизм, позволяющий изымать у сырьевых экспортеров часть дополнительных доходов, которые они получают от ослабления рубля, то есть от изменения не зависящих от них макроэкономических факторов и роста мировых цен на их продукцию», объяснил Белоусов, напоминая при этом «главный закон капитализма»: «Надо делиться».

Некоторые эксперты называют это письмо началом реализации в России венесуэльского сценария. С приходом к власти Уго Чавеса сократилось количество бедных с 48,6% до 32,1%, увеличились социальные выплаты, большие суммы бюджета страны выделялись на здравоохранение, образование. Получилось это во многом благодаря тому, что государство взяло в свои руки управление нефтяной компанией и распределило сверхдоходы от нефти в пользу среднего класса и бедных. В период своего правления Чавес также принял решение о национализации крупнейших золотодобывающих компаний. По его словам, этот шаг должен был «укрепить экономическую независимость страны», которая занимает первое место во всей Латинской Америке по запасам золота. Более того, экс-президент потребовал вернуть в Венесуэлу все золото, хранящееся за границей, а также забрать из западных банков валютные резервы.

Какой эффект политика Чавеса произвела на развитие экономики государства? С одной стороны, это помогло увеличить резервы госбюджета. С другой стороны, привело к резкому снижению зарубежных инвестиций, а также к значительному упадку деловой активности, и в итоге — к затяжному экономическому кризису.

Предложение Белоусова аналогично политике, проводившейся Уго Чавесом в отношении сверхдоходов от частной собственности. Отличие в том, что наше правительство пока не собирается национализировать все крупнейшие компании, а только планирует изъять сверхдоходы. По словам самого Белоусова, полученные деньги пойдут на исполнение «майского указа» президента, к которому помощник по экономике имеет самое прямое отношение. Смогут ли государственные ножницы произвести внеплановую стрижку самых кудрявых бизнес-овец, мы увидим уже в ближайшем будущем.