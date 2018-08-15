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Украинские военные поцапались с нациками
15 августа 2018, 19:14 [«Аргументы Недели», Сергей СРЕДА ]
Украинская армия обстреляла собственных националистов из запрещенной артиллерии.
Информацию о перестрелке между украинскими военными и националистами сообщил начальник пресс-службы оперативного командования ДНР Даниил Безсонов. Сам инцидент произошел на мариупольском направлении. ВСУ ударили по позициям армии Донецкой народной республики. Одновременно с этим украинские артиллеристы атаковали соседние позиции.
«По нашим данным, одновременно с минометным обстрелом нашей территории подразделениями 36-й бригады был нанесен удар из 122-мм артиллерии по базе националистического подразделения в районе населенного пункта Талаковка», — пояснил Даниил Безсонов, комментируя свое сообщение.
Причиной для конфликта между украинскими силовиками стал отказ националистов разоружиться по приказу командующего украинской группировки Наева. Конфликт между нациками и силовиками разгорается уже давно. Официальный Киев пытается взять ситуацию под свой контроль и подчинить себе националистические подразделения. В их адрес уже неоднократно звучали призывы разоружиться. Однако те подчиниться отказываются и идут на конфликт с украинским военным командованием.
Перестрелки между украинскими армейцами и националистами происходят регулярно. Все потери официальный Киев списывает на армии Донецка и Луганска. Вот, и теперь одной из ключевых новостей информационной среды украинского интернета стало обострение ситуации на Донбассе.
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