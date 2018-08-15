Военнослужащие вооруженных сил Украины перебросили под Горловку артиллерию, которая запрещена Минскими соглашениями. Об этом сообщил начальник пресс-службы оперативного командования ДНР Даниил Безсонов.

Запрещенное оружие вблизи линии фронта заметили жители Тарасовки. Этот населенный пункт находится в 40 километрах от Горловки.

«Боевики из 92 отдельнйо механизированной бригады разместили среди жилых домов 122-миллиметровые артиллерийские системы 2С1 «Гвоздика» и ЗРК «Стрела-10», — сообщил Даниил Безсонов.

Техника находится в непосредственной близости от здания местной школы. Украина взяла на вооружение эту тактику еще в начале войны на Донбассе. На луганском направлении тяжелая артиллерия была размещена на жизненно важных объектах, обеспечивающих жизнедеятельность города. Оттуда украинская артиллерия бомбила город, не боясь получить ответный удар. Штаб батальона Айдар также занимал здание школы. Нацики из этого батальона заняли учебные классы для того, чтобы прятаться за спинами детей.

Согласно действующим договоренностям орудия калибром свыше 100 миллиметров должны находиться на расстоянии 50 километров, отвод систем залпового огня предполагается на расстояние 70 километров. Обе стороны конфликта обязались также отвести от линии фронта артиллерию калибра до 100 миллиметров, а также танки. В соответствии с дополнениями к соглашениям использование минометов также запрещено.

Украина в одностороннем порядке от выполнения своих обязательств отказалась. В материалах, ранее опубликованных АН, представители официального Киева уже неоднократно высказывали позицию, в которой они поясняли, что Украина не будет выполнять Минские соглашения.