Путин рассказал молодёжи историю про Николая I

Владимир Путин рассказал участникам образовательного форума "Машук" историю про императора Николая Первого. Президент России отметил, что Николай I был "неординарной личностью". Путин заметил, что в соцсетях не хватает позитивных сообщений

Российский лидер рассказал, как император общался с солдатами. Николай Первый часто проезжал мимо одного места, где подразделение солдат занималось хозяйственными работами. "Он с ними здоровался: "Здорово, молодцы!" Они ему отвечали: "Здравия желаем, ваше императорское величество!" — рассказал Путин. Там же, но в другом подразделении, работали провинившиеся солдаты. Они за провинность отрабатывали наказание на гауптвахте, с ними здороваться было не положено. "Но Николай несколько дней проезжал мимо, а потом все-таки остановился, повернулся к ним: "Здорово, шалуны!" Таким образом, дал и им возможность поздороваться", — рассказал Владимир Путин историю, - сообщает РИА Новости.