В Иркутске состоится Второй Байкальский международный экологический водный форум

Как сообщают эксперты, 20-21 сентября 2018 года в Иркутске пройдет Второй Байкальский международный экологический водный форум. Форум, как и прежде, объединит сразу несколько форматов.

На форуме эксперты обсудят следующие вопросы: государственную политику сохранения уникальной экосистемы озера Байкал, внедрение передовых решений по водоочистке и природоохранным технологиям, здоровьесбережение нации, приоритеты в развитии санаторно-курортного комплекса Байкальской природной территории, международный опыт и законодательные практики в охране водных ресурсов, вопросы формирования экологической культуры и образования – программа «ЭКО-ПОКОЛЕНИЕ» (Экология. Культура. Образование). Об этом пишет ОТР.

Как сообщает Телеинформ, на сохранение Байкала по национальному проекту "Экология" потратят 32,6 млрд рублей. Заметим, что из общей суммы 28,7 млрд рублей – федеральные деньги, 3,7 млрд рублей – траты региональных бюджетов и около 200 млн рублей – частные средства.