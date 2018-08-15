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Минсвязи предупредило об отключении аналогового ТВ с января 2019 года

15 августа 2018, 17:18 [ «Аргументы Недели» ]

Минсвязи предупредило об отключении аналогового ТВ с января 2019 года
фото: pixabay.com

Отключение аналогового вещания федеральных телеканалов, намеченное на 2019 год, начнется после новогодних каникул. О начале отключения аналогового ТВ в январе будущего года сегодня  на совещании по вопросам перехода на цифровое ТВ-вещание в регионах Сибирского федерального округа предупредил замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексей Волин.

Волин подчеркнул, что в новогоднюю ночь отключение "аналога" не произойдет, но реальное отключение случится уже в десятых числах января.

Волин считает, что необходимо проводить кампанию по информированию людей, чтобы не создавать ажиотажный спрос на цифровые ТВ-приставки. По данным чиновника, за последние годы в нашей стране приобретено 70 миллионов телевизоров, которые могут принимать цифровой сигнал. В России проживает 52 миллиона семей.

Алексей Волин  подчеркнул, что  отключение аналогового вещания касается только федеральных каналов.

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