«Крымавтотранс» накажет сотрудника за испуг ребенка-инвалида

Госпредприятие «Крымавтотранс» провело проверку и накажет своего сотрудника, допустившего отправление из Симферополя автобуса с незрячим ребенком, пишут "Аргументы недели-Крым".

Как сообщил директор предприятия Игорь КОРОБЧУК, один из сотрудников, а именно контролер, не в полной мере выполнил свои обязанности. Ему объявят выговор, но увольнять не будут, поскольку сотрудники предприятия сделали все возможное, чтобы остановить водителя. С самим водителем должен разбираться перевозчик.

Напомним, 12 августа водитель не дождался пассажирку, у которой в автобусе остался незрячий ребенок. На станции в Симферополе туристка из Санкт-Петербурга ненадолго отошла и предупредила пассажиров, что скоро вернется на свой автобус Судак-Севастополь. Однако, водитель автобуса, не смотря на просьбы пассажиров, уехал. В транспорте остался сын туристки, от рождения незрячий мальчик, больной диабетом. После встречи с мамой ребенок некоторое время не мог говорить из-за испуга.