«Крымавтотранс» накажет сотрудника за испуг ребенка-инвалида
15 августа 2018, 16:08 [ «Аргументы Недели» ]
Госпредприятие «Крымавтотранс» провело проверку и накажет своего сотрудника, допустившего отправление из Симферополя автобуса с незрячим ребенком, пишут "Аргументы недели-Крым".
Как сообщил директор предприятия Игорь КОРОБЧУК, один из сотрудников, а именно контролер, не в полной мере выполнил свои обязанности. Ему объявят выговор, но увольнять не будут, поскольку сотрудники предприятия сделали все возможное, чтобы остановить водителя. С самим водителем должен разбираться перевозчик.
Напомним, 12 августа водитель не дождался пассажирку, у которой в автобусе остался незрячий ребенок. На станции в Симферополе туристка из Санкт-Петербурга ненадолго отошла и предупредила пассажиров, что скоро вернется на свой автобус Судак-Севастополь. Однако, водитель автобуса, не смотря на просьбы пассажиров, уехал. В транспорте остался сын туристки, от рождения незрячий мальчик, больной диабетом. После встречи с мамой ребенок некоторое время не мог говорить из-за испуга.
Михаил Делягин о роли "общаков" в работе ЦБ
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес