На Донбассе десятки детей из-за войны стали сиротами

В Донецкой народной республике 41 ребенок остался без родителей. Об этом сообщило минтруда и соцполитики официального Донецка.

По словам представителей ведомства, все сироты в настоящий момент распределены по семьям. Кого-то взяли на воспитание родственники погибших. Кто-то был усыновлен.

«Потерявшие родителей дети, были устроены на семейные формы воспитания», — пояснило министерства труда и социальной политики ДНР, комментируя свое сообщение.