Российские ученые рассказали, как прогнозировать внешность будущих детей

Российские исследователи разработали метод, который поможет родителям определить внешность своего будущего ребенка. Эксперты подтверждают то, что точность этого анализа достигает 90%.

Российские специалисты представили метод, который может позволить спрогнозировать внешность ребенка еще до его рождения. Ученые утверждают, что узнать цвет глаз, волос и особенности строения лица можно по генетическим данным родителей с точностью до 90%, как пишет Ридус.