В детским лагере под Новгородом песни Киркорова и Бузовой попали под запрет

Песни в исполнении короля российской поп-музыки Филиппа Киркорова, ведущей "дома-2" Ольги Бузовой, рэпера Тимати, набирающей популярность в сети молодой певицы Монеточки запретили на дискотеке для детей в одном из летних лагерей в Новгородской области.

Список запрещенных артистов составило руководство детского оздоровительно-образовательного центра "Олимпиец", - сообщает ТАСС. В лагере отдыхают дети от 6,5 до 17 лет.

"Чёрный список", в котором ещё Скриптонит, Face, Pharaoh, попал в соцсети. Один из пользователей Тwitter опубликовал и список слов, которых не должно быть в песнях, под которые танцуют воспитанники лагеря на дискотеках. Это слова: "курим", "пьяный", "дуть" , "бери" и др.

Начальник лагеря "Олимпиец" Лариса Судиловская объяснила, что такое решение было принято на педагогическом совете. Она призналась, что сама любит песни Киркорова. Но из-за песни "Цвет настроения синий" в лагере этого артиста запретили. Она отметила, что в этой песне прослеживается алкогольный и наркоманский подтекст.

Судиловская подчеркнула, что запрет действует только на общих дискотеках, так как это общественное место. В свободное время никто не контролирует, какую музыку слушают воспитанники лагеря.