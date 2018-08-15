В Подмосковье почти три тысячи дольщиков смогут въехать в новые квартиры

В Московской области почти три тысячи дольщиков получили надежду въехать в свои квартиры. В жилищном комплексе Митино О2, который не достроила компания «Urban Group», снова начались строительные работы.

Как сообщает ОТР, всего должно быть девять домов, четыре из них находятся в разной степени готовности, строительство остальных остановилось на стадии котлована. Первый корпус собираются сдать в декабре этого года.

Доплачивать дольщикам не придется. Финансирование полностью взяли на себя правительство Российской Федерации, правительство Московской области.

Как передает сайт Подмосковье сегодня, двенадцать тысяч подъездов отремонтировали в Подмосковье с января текущего года. Цель на текущий год – отремонтировать тридцать тысяч подъездов.