В Подмосковье почти три тысячи дольщиков смогут въехать в новые квартиры
15 августа 2018, 14:41 [ «Аргументы Недели» ]
В Московской области почти три тысячи дольщиков получили надежду въехать в свои квартиры. В жилищном комплексе Митино О2, который не достроила компания «Urban Group», снова начались строительные работы.
Как сообщает ОТР, всего должно быть девять домов, четыре из них находятся в разной степени готовности, строительство остальных остановилось на стадии котлована. Первый корпус собираются сдать в декабре этого года.
Доплачивать дольщикам не придется. Финансирование полностью взяли на себя правительство Российской Федерации, правительство Московской области.
Как передает сайт Подмосковье сегодня, двенадцать тысяч подъездов отремонтировали в Подмосковье с января текущего года. Цель на текущий год – отремонтировать тридцать тысяч подъездов.
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