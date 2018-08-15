Недалеко от крымской границы Украина учит молодежь обращаться с оружием
15 августа 2018, 14:26 [ «Аргументы Недели» ]
В Херсонской области недалеко от крымской границы проходит международная акция «Наследники свободных», в рамках которой молодых людей из разных стран учат тактической подготовке и обращению с оружием, пишут «Аргументы недели-Крым».
По информации украинского лидера Петра ПОРОШЕНКО, это мероприятие, которое обучает молодых украинцев защищать независимость и территориальную целостность своей родины.
Он написал у себя Facebook, что в Скадовске молодежь из разных областей Украины, Литвы, Молдовы, Польши, Эстонии и Грузии в экстремальных условиях соревнуется в знаниях по экстренной медицинской помощи, тактической подготовке и правилах обращения с оружием.
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