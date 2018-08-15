Жительница Сыктывкара украла шпица и чихуахуа
15 августа 2018, 13:48 [ «Аргументы Недели» ]
В Сыктывкаре расследуется необчная кража. Так, к правоохранителям обратилась заводчица собак, которая сообщила о том, что у неё были похищены шпиц и чихуахуа.
Как сообщает НСН, девушка отправилась с несколькими питомцами на прогулку. Пропажу собак она обнаружила сразу после того, как вернулась домой. Сотрудники полиции выяснили, что к заводчице пришла жительница Сыктывкара. Она хотела купить у девушки собак. Но, увидев, что дверь квартиры открыта, решила взять породистых собак бесплатно.
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