Жительница Сыктывкара украла шпица и чихуахуа

В Сыктывкаре расследуется необчная кража. Так, к правоохранителям обратилась заводчица собак, которая сообщила о том, что у неё были похищены шпиц и чихуахуа.

Как сообщает НСН, девушка отправилась с несколькими питомцами на прогулку. Пропажу собак она обнаружила сразу после того, как вернулась домой. Сотрудники полиции выяснили, что к заводчице пришла жительница Сыктывкара. Она хотела купить у девушки собак. Но, увидев, что дверь квартиры открыта, решила взять породистых собак бесплатно.