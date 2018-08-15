Глава воюющей на Донбассе украинской вооруженной группировки Сергей Наев отдал распоряжение о подготовке расчетов реактивных систем «Ураган». С таким сообщением выступила пресс-служба этого силового ведомства.

Сообщается, что сейчас украинские силовики проводят мероприятия по повышению боевой готовности и слаженности подразделений реактивной артиллерии. На тренировках батареи занимали огневые позиции, работали по целям и осуществляли отход. Украинский военачальник отметил их готовность к выполнению задач по назначению.

Подобные мероприятия как правило проводятся в учебный период, и часто предваряют использование тех или иных сил в зоне конфликта.

В настоящий момент украинская армия формально проводит учения на юге Донбасса. Военно-морские силы Украины объявили о них еще в начале июня. На сайте АН об этом сообщалось ранее. Окончание тренировочных мероприятий ВМСУ заявляли на первое сентября.

Согласно схеме учений, которую опубликовали украинские журналисты, они проводятся в окрестностях Мариуполя. На востоке она включает в том числе и территорию от Широкино до Седово. Она находится под контролем Донецкой народной республики. На вопрос корреспондента АН каким образом ВМСУ планирует проводить учения в зоне боевых действий, представитель штаба украинских военных моряков заявил, что для них ДНР не существует и они вольны проводить учения там, где им заблагорассудится.

В августе украинская армия объявляла финальную стадию учений. Уже сейчас южная граница находится под постоянным огневым давлением. Накануне Украина обрушила целый шквал минометного огня на Коминтерново и Ленинское. Эти населенные пункты находятся как раз в зоне проведения «учений» ВМСУ.

В контексте этой ситуации боевое слаживание расчетов РСЗО «Ураган» украинской армии может говорить о возможном применении реактивной артиллерии в конце августа.