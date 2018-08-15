В устье реки Бельбек ученые нашли затонувшее торговое судно 19 века

В устье реки Бельбек в Каламитском заливе ученые нашли затонувшее судно примерно конца 19 – начала 20 века, пишут «Аргументы недели-Крым».

По информации Севастопольского государственного университета, экспедиция обнаружила судно на глубине 11-13 метров с помощью гидролокатора. Предположительно, оно использовалось для торговли.

«Оно клепаное, что позволяет отнести его к концу XIX – началу XX века и предположить, что судно торговое. Однако нам еще предстоит точно установить его назначение и причины гибели», – ведущий научный сотрудник Севастопольского государственного университета Виктор ЛЕБЕДИНСКИЙ.

Один из участников экспедиции – студент Тюменского госуниверситета Никита ВОИЩЕВ отметил, что корабль достигает двух сотен метров в длину, а его борта сильно повреждены.

Ранее участники морского отряда «Крымской кругосветки» обнаружили пять якорей разных исторических эпох в акватории Гурзуфа в районе горы Аю-Даг. ЛЕБЕДИНСКИЙ считает, что это свидетельствует о том, что под Аю-Дагом была якорная стоянка на протяжении 1200–1300 лет.

Напомним, в начале августа стало известно, что первый хорошо сохранившийся деревянный корабль, предположительно древнеримский, обнаружили у берегов Балаклавы в Крыму участники подводной экспедиции «Нептун».

Кроме того, примерно в эти же дни у берегов Евпатории, возле набережной имени Терешковой был обнаружен английский корабль XIX века. По словам подводных археологов, работающих там, рядом лежат еще три корабля. Судно в британском флоте было вспомогательным и, возможно, во время Крымской войны привозило союзникам еду и лошадей.