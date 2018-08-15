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Украинские нацгвардейцы задержали четырех граждан ДНР
15 августа 2018, 13:12 [«Аргументы Недели», Сергей СРЕДА ]
Четыре человека были задержаны украинской нацгвардией на блок-посту во время проверки документов.
О задержании сообщили украинские СМИ со ссылкой на своих силовиков. Граждане переходили границу ДНР и Украины в районе украинских пунктов пропуска Волноваха, Троицкое, Виноградное и Благодатное.
Сообщается, что в момент проверки документов у пересекающих границу их данные обнаружились в полицейской базе. Якобы они проходят фигурантами по уголовному делу, их обвиняют в сотрудничестве с армией Донецкой народной республикой. Личные данные задержанных не разглашаются.
Как пояснили корреспонденту АН нынешние резервисты армии ДНР, ранее воевавшие на Донбассе, случае посещения Украины ветеранами ДНР или ЛНР далеко не редкость. В этом есть даже некий элемент лихости и бравады.
«Я сам туда заезжал несколько раз», — рассказал корреспонденту АН бывший доброволец с позывным Дункан, комментируя новость про задержание: «Похвастаться решил. Сейчас пониманию, что дурак был».
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