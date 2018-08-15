В Сети появилось видео задержания мэра Оренбурга

Глава Оренбурга Евгений Арапов задержан. В отношении чиновника возбуждено уголовное дело. В региональном следственном управлении сообщили, что мэра города подозревают в получении взятки.

Следственный комитет опубликовал видео задержания. Съемка велась в комнате, похожей на больничную палату. Постановление о задержании Арапов выслушал, сидя на больничной койке в спортивной одежде.

Известно, что меру пресечения подозреваемому по делу о коррупции изберут в Ленинском районном суде. В региональном СК органы следствия намерены ходатайствовать об избрании меры пресечения Евгению Арапову.

Напомним, как ранее сообщали АН, заместитель главы Оренбурга также был задержан с поличным сотрудниками правоохранительных органов. Расследование уголовного дела в настоящий момент продолжается.