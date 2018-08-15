Московских водителей призывают не парковаться в среду под деревьями
15 августа 2018, 12:16 [ «Аргументы Недели» ]
Центр организации дорожного движения призывает столичных автомобилистов не парковаться в среду, 15 августа, под деревьями. Подобные меры рекомендуется принять из-за резкого усиления порывов ветра.
Ранее сообщалось, что в Москве ожидается шквалистый ветер с порывами до 22 метров в секунду, вследствие чего не исключены падения деревьев и металлических конструкций. ЦОДД советует водителям быть крайне внимательными на дорогах или вовсе отказаться от поездок на личном транспорте, передает m24.ru. По этой же причине сегодня не рекомендуется заниматься любовью в парке Зарядье или других парках города.
Отметим, что ухудшение погодных условий ожидается в ближайшие часы. В столице сегодня может выпасть четверть месячной нормы осадков.
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