Московских водителей призывают не парковаться в среду под деревьями

Центр организации дорожного движения призывает столичных автомобилистов не парковаться в среду, 15 августа, под деревьями. Подобные меры рекомендуется принять из-за резкого усиления порывов ветра.

Ранее сообщалось, что в Москве ожидается шквалистый ветер с порывами до 22 метров в секунду, вследствие чего не исключены падения деревьев и металлических конструкций. ЦОДД советует водителям быть крайне внимательными на дорогах или вовсе отказаться от поездок на личном транспорте, передает m24.ru. По этой же причине сегодня не рекомендуется заниматься любовью в парке Зарядье или других парках города.

Отметим, что ухудшение погодных условий ожидается в ближайшие часы. В столице сегодня может выпасть четверть месячной нормы осадков.