«Челябинск, улыбнись!»: «МК-Урал» проводит самый несуровый конкурс ко Дню города

Накануне Дня рождения Челябинска медиахолдинг «Гранада Пресс» и редакция газеты «Московский комсомолец-Урал» объявляют фотоконкурс на самую яркую улыбку в городе-миллионнике.

К участию в проекте «Челябинск, улыбнись!» допускаются все горожане в возрасте 0+. Вы можете делать селфи с улыбками, фотографировать своих друзей, близких и даже четвероногих питомцев. Основные требования к снимкам: творческий подход у фотографов и хорошее настроение у фотомоделей. Плюсом будет и необычный ракурс.

Фотографии, присланные на конкурс, загружайте в фотоальбом.

Победителей конкурса определит жюри с участием представителей «Гранады Пресс», администрации Челябинска, профессиональных фотографов и обычных пользователей.

Авторы лучших работ получат призы от партнеров проекта: компании «Интерсвязь» и «НОВАТЭК-Челябинск». Главный приз - бесплатный интернет по тарифу «Улыбка» от «Интерсвязи» и инновационная приставка ISbox. Приз зрительских симпатий (по итогам интернет-голосования) - набор для пикника и семейного отдыха от компании «НОВАТЭК-Челябинск».

Фото для проекта редакция «МК-Урал» также будет собирать на улицах и в парках города. Специальные площадки для фотографирования в течение нескольких дней будут открыты в парке Гагарина и на Кировке.

Размещайте фото с улыбками в альбоме группы МК-Урал «ВКонтакте» и побеждайте вместе с нами!

Авторов снимков с самыми яркими улыбками города наградят на Кировке 9 сентября.