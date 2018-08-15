Пенсии вряд ли отменят

Недавно в Госдуме появились предположения, что существование пенсий в будущем стоит под большим сомнением. Так, политологи не согласны с таким прогнозом.

По мнению экспертов, никаких планов по отмене пенсий сейчас у правительства, конечно же, нет.

Согласно закону, Российская Федерация — социальное государство, которое на уровне базовых статей взяло на себя обязанность по обеспечению гарантий для людей пожилого возраста, пишет интернет-журнал Мои года.