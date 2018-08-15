Время ожидания в очередях за билетами на ж/д кассах ограничат 10 минутами
15 августа 2018, 11:58 [ «Аргументы Недели» ]
Поступила информация, что Росстандарт принял новый ГОСТ, касающийся услуг на железнодорожном транспорте. Он ограничит очередь в железнодорожные кассы 10 минутами.
На электрички максимальное время ожидания в очереди к кассам и автоматам должно составлять семь минут, а на поезда дальнего следования – 10 минут, передают "Известия".
По предварительным данным, новый ГОСТ должен вступить силу с 1 декабря 2018 года. Как сообщает ura.ru, в зале ожидания должно быть достаточно сидячих мест для 30% пассажиров. По словам источника, документ устанавливает требования и к санитарным комнатам. В них должны быть туалетная бумага, полотенца и мыло.
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